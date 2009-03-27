Дизайн завода

У кого есть не принятые варианты сайтов недвижимости, прошу в конкурс. цены от 100 до 250$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн сайта Завода строительных материалов, основной вид производства Бетон, Цемент, в приложенном файле логотип,
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Использовать желательно элемент фото, которое приложено к файлу.
Использование цветов: голубой, синий, белый, гранит.
Дизайн должен говорить о том, что он дорогой и строгий
Бюджет 6000 рублей.
На почту можно не присылать варианты дизайна, все обсуждения в данном аккаунте.
Оплата по факту выбора победителя.
Конкурс на 1 неделю.
Ждем ваши варианты.
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