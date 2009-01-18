Дизайн для сайта мини-гостиницы

Нужна надежная команда дизайеров. Одиночкам не беспокоиться Делать 6 сайтов...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка креативного дизайна для сайта мини-гостиницы. Оценю Ваше портфолио после чего вышлю ТЗ.
- Похожие заказы
- $1200Дизайн сайтов110 заявокЗакрыт15 лет назад
Срочно необходим дизайн сайта под ДЛЕ, с грамотной версткой НИ ОДНОЙ КАРТИНКИ ИЗ ОФОРМЛЕНИЯ в коде сайта не должно быть - всё в @import url(/templates/New/css/cityfun.css); Бюджет не большой что нужно добавить в дизе объясню в асе, выбранному ...Завершен15 лет назад
Мне необходим опытный дизайнер для рисования дизайнов сразу к двум сайтам - к мужскому и женскому онлайн журналу. Требования к обоим дизайнам практически одинаковые. Единственное различие - дизайн женского журнала должен выглядить как журнал для женщин, ...Завершен15 лет назад
- $30
Дизайн сайта специализирующегося на печати цыфрового фото. В приват просьба не писать. Также не оставляйте цен свыше заявленной, не надо захламлять топик. Большое спасибо.Закрыт15 лет назад
- $100
Сайт egoza-rostov.ru ТЗ: Нужен дизайн в psd для этого сайта, клиенту нравиться формат сайта одного конкурентов (урл сайта в приватной переписке) и сайт должен быть "обтянут колючей проволокой". Остальное на вкус дизайнера. Логотипа у фирмы нет. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно придумать корпоративный стиль, и сделать шаблон для DLE. Все это делается для веб студииЗавершен15 лет назад
Движок установлен, нужен дизайн под магазин цифровой электроники.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Дизайн сайта с элементами Flash Бюджет до 6000 руб Писать в асю 411970485 Пишите в асю или на мыло ссылки на работы Портофолио смотреть некогда, извините.Закрыт15 лет назад
- $250
Нужно 2-3 дизайна сайта. Уровень - продажа заказчику по 250-500 уе. Портфоль рассматривается, опросный лист обязателен. Отзывы и рейтинг обязательны.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Сайт ориентирован на визажистов, парикмахеров, nail-дизайнеров (видео - пошаговые уроки). Планируется раскрутка на постсоветском пространстве, а также в англоязычных странах, что накладывает необходимость универсальности в дизайне. Характеристика эпитетами - "ненавязчевый, утонченный"Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт15 лет назад