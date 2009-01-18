Дизайн для сайта мини-гостиницы

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок191 просмотр
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Требуется разработка креативного дизайна для сайта мини-гостиницы. Оценю Ваше портфолио после чего вышлю ТЗ.

15 лет назад
dmitros
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
mc-cash
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
56 отзывов(-4)
15 лет назад
$150
10 дней
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