Дизайн сайтов: 6 шт

Нужно разработать тему для Wordpress и дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна надежная команда дизайеров. Одиночкам не беспокоиться
Делать 6 сайтов...
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- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Тема сайта: 4x4.ua – сайт для поклонников (владельцев) внедорожников. При этом в первую очередь сайт – о серийных внедорожниках и для владельцев серийных внедорожников. Цель конкурса - выбрать дизайнера для разработки проекта. Срок проведения конкурса ...Закрыт15 лет назад
- $200
Сайт ориентирован на визажистов, парикмахеров, nail-дизайнеров (видео - пошаговые уроки). Планируется раскрутка на постсоветском пространстве, а также в англоязычных странах, что накладывает необходимость универсальности в дизайне. Характеристика эпитетами - "ненавязчевый, утонченный"Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт15 лет назад
Имееться аукцион на основе phpprobid. www.listorn.com задача переделать дизайн (стиль оставляем тот же) на странице поиска товаров Поиск должен быть легко восприятен для глаз и соответственно должен иметь "торговый" вид. Нужен переделанный дизайн страницы поиска вмонтированный в систему Templates ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5000
!ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Требуется сделать профессиональный дизайн высшего качества для вэбпроекта. Дизайн должен быть !не ниже! уровня шаблонов представленных на www.templatemonster.com Дизайн должен быть не только интересным, но и исключительно продуманным с точки зрения ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $400
Дизайн сайта. Проект исключительно для Оли, поэтому, других прошу не отписываться.Завершен15 лет назад
Нужно нарисовать дизайн подобный тому, как на сайте www.ati.su. Жду Ваших предложений.Завершен15 лет назад
- $30
Шапка для проекта казино. Примеры работ: http://www.lucky18casino.com/default.aspx, http://www.luckyacecasino.com/Default.aspx?aff=980268Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется нарисовать логотип. Деятельность компании - домофоны, видеонаблюдение спутниковое телевидение, шлагбаумы и т. д. Название компании KAROTV (в логотипе могут быть использованы прописные и заглавные буквы). Пожелания: Теплые цвета, отсутствие сложных нечитаемых символов.Завершен15 лет назад
Требуется дизайн в стиле веб 2 0. Пример: http://i053.radikal.ru/0901/b6/e91f26032e1a.jpg Мои уважаемые фрилансеры. Прошу Вас не писать мне в личку! Указываем ссылки на работы в стиле веб 2 0 + цена + сроки [ Объявление без цены и ...Завершен15 лет назад