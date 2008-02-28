Дизайн для страницы в PHPPROBID

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки155 просмотров
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#1$

Имееться аукцион на основе phpprobid.

www.listorn.com

задача переделать дизайн (стиль оставляем тот же) на странице поиска товаров

Поиск должен быть легко восприятен для глаз и соответственно должен иметь "торговый" вид.

Нужен переделанный дизайн страницы поиска вмонтированный в систему Templates PhpProBid.

PHP
15 лет назад
listorn
Logov Derik 
49 летКанада
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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