Требуется профессиональный дизайн высшего качества

!ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

Требуется сделать профессиональный дизайн высшего качества для вэбпроекта. Дизайн должен быть !не ниже! уровня шаблонов представленных на www.templatemonster.com Дизайн должен быть не только интересным, но и исключительно продуманным с точки зрения юзабилити – это очень важный момент. НИКТО НИКУДА НЕ ТОРОПИТСЯ! Я вижу работы по сайту в плане юзабилити и дизайна как минимум на 2-3 недели.

Проект будет достаточно большой – 12 разделов, в каждом из которых от 2 до 5 подразделов. Дизайн надо будет сделать для всех страниц сайта вплоть до процесса регистрации и страницы тех.поддержки, то есть от А до Я.

Теперь о главном.

Как получить этот проект?

Если Вы находитесь в Москве или области, Вам нужно связаться по телефону с моим помощником с 12-00 (двенадцать ноль-ноль) до 18-00 (восемнадцать ноль ноль) с понедельника по пятницу. Её зовут Сабина. Телефоны для связи: +7 (495) 773 8882 (семь семь три восемь восемь восемь два) или +7 (495) 790 4481 (семь девять ноль четыре четыре восемь один). Вам назначат время для встречи, плюс сориентируют о месте встречи. Не надо мне писать в личку(мне некогда читать приватные сообщения) или на майл. Только по телефону.

И?

Вам детально расскажут о проекте, после подписания Вами документа о неразглашении коммерческой тайны. Вы с моих слов составите ТЗ и сделаете эскиз первой страницы. Если меня устраивает Ваш эскиз, я заключаю с Вами договор на изготовление главной страницы сайта и вношу 10% предоплату любым удобным для Вас способом. После получения удовлетворяемых мои ожидания результатов Вы получаете остальные 90% любым удобным для Вас способом и мы с Вами заключаем договор на остальные разделы\подразделы сайта. Я вношу 10% по второму договору и оплачиваю оставшиеся 90% по финализации проекта.

Я живу ни в Москве ни в её области, как мне очень хочется получить этот проект?

Почему я акцентирую внимание на Москве и области? Потому, что я не в первый раз привлекая фрилансеров получаю некачественную работу. Мне нет ни какого интереса, в случае если фрилансер, мягко выражаясь, переоценил свои возможности или является элементарным кидалой, ехать в Киев или Минск и вытряхивать из него не справедливо выплаченные ему деньги. Бюджет такой поездки зачастую превышает возвращенную сумму. Но при этом Вы можете сделать мне предложение, при котором я не рискую потерять свои деньги. Мы можем работать без предоплаты. Это ЕДИНСТВЕННО возможный вариант сотрудничества для фрилансеров не из Москвы или области. Вы можете выслать мне свое предложение, которое будет включать Ваше портфолио на майл: [email protected] (boss собака neon - king . com) Если на меня произведет впечатление Ваше письмо, я свяжусь с Вами по телефону и расскажу как мы будем с Вами работать.

Как долго будет проходить отбор кандидатов и какие есть нюансы при отборе на которые стоит обратить свое внимание?

Не менее 2-х недель. Проект серьезный, за первого попавшегося фрилансера хвататься не буду. Проанализирую несколько предложений и выберу лучшего. !Не! стоит при формировании Вами стоимости Ваших услуг, забывать о мировом кризисе. При равном профессионализме 2-х или более соискателей я выберу того, кто предложит мне наименьшую цену за проект. Лозунги, типа: делаем ДОРОГО и красиво в момент, когда тотальное большинство компаний банально старается выжить... звучат, как минимум странно. Любое предложение с приставкой ДОРОГО рассматриваться будет в самую последнюю очередь. Умели делать дорого и красиво, научитесь делать красиво и дешевле, ибо не только моя компания урезала в 8 раз бюджеты на рекламу и развитие.

Что ещё интересного?

Сейчас "висят" ещё 6 подобных проектов. Сработаемся по этому проекту - персонально Вы финансовый кризис не почувствуете так глубоко. Если Вы студия и в Вашем распоряжении есть высококласные копирайтеры, програмисты и пр. - на 2009 год предусмотрен бюджет на вебпроекты в 2 млн. рублей...