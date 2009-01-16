Сайт для killzone2.ru

Главная страница+типовая, включая иллюстрацию. Портфолио обязательно - просьба сразу указывать работы, которые вы считаете стоящими 600$.
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