Шаблон я DLE 7.3

ТЗ Необходимо сделать дизайн сайта: Первичный вариант представлен тут: www.2and2.ru Что не устраивает на данном сайте? Расположение блоков, логотипа, меню и собственно наполнение, которое не совсем соответствует тому, что этот сайт должен отражать. Теперь это не тюнинговый центр а техцентр Необходимо ...