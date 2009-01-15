Доработка дизайн-макета сайта

Дизайн сайтовЗакрыт50 заявок545 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо привести в единое стилевое решение дизайн информационно-новостного сайта!

Адрес наброска сообщаю лично.

Приветствуется опыт, отраженный в портфолио.

Образцы для подражания

- http://zoom.cnews.ru

- www.lenta.ru

- www.gazeta.ru

Все предложения, не подходящие по стилю или по иным причинам будут отклоняться, для удобства и быстрой обратной связи. Причины отказа писать, к сожалению, не сможем, т.к. предложений очень много и нужно выбрать за очень короткое время. Будем рады видеть вас на других наших проектах!

15 лет назад
irtek
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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