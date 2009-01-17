Срочно нужно сделать 3 оригинальных (не используя фото из интернета) дизайна шапки сайта (3 разные тематики). От вас - портфолио. ТЗ после выбора исполнителя. Пишите свои цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисвать БЫСТРО И ОЧЕНЬ КРАСИВО дизайн для сайта обмена вебмани (ввод/вывод).
Нужен только дизай без верстки.
Срок: 1 день.
В приват и аську не писать.
Без предоплаты.
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