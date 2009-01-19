Срочно 3 дизайна шапки сайта

Дизайн сайтовЗавершен41 заявка494 просмотра
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Срочно нужно сделать 3 оригинальных (не используя фото из интернета) дизайна шапки сайта (3 разные тематики). От вас - портфолио. ТЗ после выбора исполнителя. Пишите свои цены.

15 лет назад
anvyz
Антон 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Journeyman
Алекс 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)
15 лет назад
$300
14 дней
Профессиональный дизайнер сайтов. Быстрая и качественная работа. Спасибо. Буду обращаться неоднократно. Рекомендую.
Хороший заказчик. Работал спокойно, оплату получил сразу и без задержек после выполнения заказа.
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