irtek

Юрий Горбунов irtek

 
40 летРоссия/Иркутск
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
WordPress, JavaScript [ Node.js, Vue, Express ], Laravel

«Решаю любые задачи в рамках окна браузера»

✔ Знание WordPress на уровне ядра

Разработка высокооптимизированных тем WordPress (дорого)

— Быстрая загрузка без плагинов кэширования

— Полная разметка для SEO (поисковой оптимизации), включая разметку элементов Schema.org

— Минимизация загрузки скриптов, стилей, шрифтов

— Оптимизация по Google PageSpeed до значений выше 90

✔ Перенос сайтов с онлайн-конструкторов Тильда, LP, Wix на WordPress

✔ Перенос сайтов с других систем Joomla, Drupal, 1C-Битрикс и т.д. на WordPress

✔ Перенос с готовых тем WordPress, в том числе построенных на базе WPBakery Builder, Elementor на чистую тему WordPress с оптимизацией загрузки и верстки всех элементов

✔ Создание онлайн-витрин с функцией корзины без плагинов (интернет-магазин с упрощенной корзиной. Отправка заявки на электронную почту)

✔ Интеграция WordPress и 1С

✔ Интеграция WordPress с другими системами, в том числе CRM, Битрикс24 и т.д.

JavascriptWordPressLaravelJoomlaDrupal

  • Требуется php-программист

    Ищется php-программст для регулярных разовых заказов по правке существующих решений с чужим кодом. Знакомство с парсингом текстовых и формата Excel CSV. Оплата почасовая по каждой конкретной заявке. От вас опыт, хорошее знание php, умение работать с ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задачи для Wordpress программиста

    1. Необходим плагин или функционал по выводу записей из других блогов в БД, а также вывод записей из других блогов одной сети WP 3.0 2. Вывод в ленту RSS записей дополнительных типов post_type 3. Правка в существующем ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Виджеты

    Ищется разработчик флеш-виджетов для сайтов с опытом подобной работы. Виджеты для вставки в социальные сети, форумы, блоги. Разработка с использованием флеш-анимации. Нам необходима консультация перед началом работ, а затм разработка графических и небольших анимационных решений данной задачи.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка дизайн-макета сайта

    Необходимо привести в единое стилевое решение дизайн информационно-новостного сайта! Адрес наброска сообщаю лично. Приветствуется опыт, отраженный в портфолио. Образцы для подражания - http://zoom.cnews.ru - www.lenta.ru - www.gazeta.ru Все предложения, не подходящие по стилю или по иным причинам будут отклоняться, для удобства ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка логотипа

    Необходимо доработать логотип сайта www.RabotaIrkutsk.ru чтобы его использовать на всей сети региональных сайтов... Придумать более мягкие цветовые решения... Логотип сейчас в Иллюстраторе. Необходимо сделать вариант в Кореле и доработать его для использования на визитках в проекте на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Контент-менеджер оформитель

    Ищется надежный контент-менеджер наполнитель сайтов с хорошим знанием html и css с соблюдением сроков... Необходимо периодически выставлять информацию на сайт... изображение, текст рядом оформлять и т.п. Необходимо постоянно быть в сети, вносить правки, изменения..

    HTMLCSS
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик html-макетов деловых сайтов

    $250

    Требуется специалист по дизайну и верстке макетов для новых деловых информационных проектов. Суть в следующем: есть решения по запуску новых информационных деловых проектов... По Авто, Работе, Бизнес-обучению и т.п. По заданию необходимо разрабывать макеты информационных сайтов для ...

    HTMLCSS
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • WordPress: помощь в установке и настройке блога

    $100

    Необходимо установить и настроить в поддомене блог на базе последней версии движка WordPress. Помочь в изменении настроек и оформлении, а также организовать (если возможно) автоматическую трансляцию/экспорт постов и данных с данного блога на LiveInternet и LiveJournal. Предпочтение ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощник главного php-программиста

    $250

    Ищется на постоянной основе помощник php-программиста. Постоянные задачи по разработке и доработке скриптов и программных решений. Необходимы знания Php, MySQL, JavaScript Жалательно умение верстать Html, DHtml, CSS Внимательное написание кода с комментариями для последующей работы других программистов. В обязанности будет ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка флеш баннера 200х300

    Необходимо разработать флеш-баннер 200х300.. Имеется наш логотип в виде человечка, которого возможно надо заставить весело шевелиться :-) В общем просто качественный, имиджевый логотип для сайт, посвященного поиску работы

    Логотип для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Php-программист

    $500

    Доработка и развитие администраторской части сайтов. Поддержка и развитие текущих проектов. Разработка небольших сайтов с нуля на разработанном совместно с вами движке... а также нередко сайты с каталогами и т.п. расширенным функционалом. Реализация собственных информационных проектов... Внесение правок в ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
ash_e
Россия
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
26 отзывов(-1)
$200
10 баллов
15 лет назад
Доработка логотипа
Отличный заказчик! Адекватен, не щаден, корректен в общении, дружелюбный, честный! Юрий, сотрудничество было взаимовыгодно приятным и полезным. Буду рада реализовать ваши проекты вновь!
Приятный исполнитель. Выполнила быстро все замечания.
Ответный отзыв
u-web
Юрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$22
10 баллов
15 лет назад
Разработка флеш баннера 200х300
Понимающий, адекватный, платящий заказчк. +
Сделано было хорошо.
Ответный отзыв