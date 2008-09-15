WordPress, JavaScript [ Node.js, Vue, Express ], Laravel

«Решаю любые задачи в рамках окна браузера»

✔ Знание WordPress на уровне ядра

Разработка высокооптимизированных тем WordPress (дорого)

— Быстрая загрузка без плагинов кэширования

— Полная разметка для SEO (поисковой оптимизации), включая разметку элементов Schema.org

— Минимизация загрузки скриптов, стилей, шрифтов

— Оптимизация по Google PageSpeed до значений выше 90

✔ Перенос сайтов с онлайн-конструкторов Тильда, LP, Wix на WordPress

✔ Перенос сайтов с других систем Joomla, Drupal, 1C-Битрикс и т.д. на WordPress

✔ Перенос с готовых тем WordPress, в том числе построенных на базе WPBakery Builder, Elementor на чистую тему WordPress с оптимизацией загрузки и верстки всех элементов

✔ Создание онлайн-витрин с функцией корзины без плагинов (интернет-магазин с упрощенной корзиной. Отправка заявки на электронную почту)

✔ Интеграция WordPress и 1С

✔ Интеграция WordPress с другими системами, в том числе CRM, Битрикс24 и т.д.