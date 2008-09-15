Ищется php-программст для регулярных разовых заказов по правке существующих решений с чужим кодом. Знакомство с парсингом текстовых и формата Excel CSV. Оплата почасовая по каждой конкретной заявке. От вас опыт, хорошее знание php, умение работать с ...
«Решаю любые задачи в рамках окна браузера»
✔ Знание WordPress на уровне ядра
Разработка высокооптимизированных тем WordPress (дорого)
— Быстрая загрузка без плагинов кэширования
— Полная разметка для SEO (поисковой оптимизации), включая разметку элементов Schema.org
— Минимизация загрузки скриптов, стилей, шрифтов
— Оптимизация по Google PageSpeed до значений выше 90
✔ Перенос сайтов с онлайн-конструкторов Тильда, LP, Wix на WordPress
✔ Перенос сайтов с других систем Joomla, Drupal, 1C-Битрикс и т.д. на WordPress
✔ Перенос с готовых тем WordPress, в том числе построенных на базе WPBakery Builder, Elementor на чистую тему WordPress с оптимизацией загрузки и верстки всех элементов
✔ Создание онлайн-витрин с функцией корзины без плагинов (интернет-магазин с упрощенной корзиной. Отправка заявки на электронную почту)
✔ Интеграция WordPress и 1С
✔ Интеграция WordPress с другими системами, в том числе CRM, Битрикс24 и т.д.
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Необходим плагин или функционал по выводу записей из других блогов в БД, а также вывод записей из других блогов одной сети WP 3.0 2. Вывод в ленту RSS записей дополнительных типов post_type 3. Правка в существующем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ищется разработчик флеш-виджетов для сайтов с опытом подобной работы. Виджеты для вставки в социальные сети, форумы, блоги. Разработка с использованием флеш-анимации. Нам необходима консультация перед началом работ, а затм разработка графических и небольших анимационных решений данной задачи.Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо привести в единое стилевое решение дизайн информационно-новостного сайта! Адрес наброска сообщаю лично. Приветствуется опыт, отраженный в портфолио. Образцы для подражания - http://zoom.cnews.ru - www.lenta.ru - www.gazeta.ru Все предложения, не подходящие по стилю или по иным причинам будут отклоняться, для удобства ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Красочное оформление промо-страницы услуг по подбору персонала http://hr.rabotamarket.ruДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать логотип сайта www.RabotaIrkutsk.ru чтобы его использовать на всей сети региональных сайтов... Придумать более мягкие цветовые решения... Логотип сейчас в Иллюстраторе. Необходимо сделать вариант в Кореле и доработать его для использования на визитках в проекте на ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Ищется надежный контент-менеджер наполнитель сайтов с хорошим знанием html и css с соблюдением сроков... Необходимо периодически выставлять информацию на сайт... изображение, текст рядом оформлять и т.п. Необходимо постоянно быть в сети, вносить правки, изменения..Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сверстать страницы со сложным ЯваСкриптами.. т.е. необходим верстальщик с хорошими познаниями Ява-скрипт и CSS + желательно знание PHP, чтобы могли встроить в PHP скрипт макет...HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется специалист по дизайну и верстке макетов для новых деловых информационных проектов. Суть в следующем: есть решения по запуску новых информационных деловых проектов... По Авто, Работе, Бизнес-обучению и т.п. По заданию необходимо разрабывать макеты информационных сайтов для ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо установить и настроить в поддомене блог на базе последней версии движка WordPress. Помочь в изменении настроек и оформлении, а также организовать (если возможно) автоматическую трансляцию/экспорт постов и данных с данного блога на LiveInternet и LiveJournal. Предпочтение ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Ищется на постоянной основе помощник php-программиста. Постоянные задачи по разработке и доработке скриптов и программных решений. Необходимы знания Php, MySQL, JavaScript Жалательно умение верстать Html, DHtml, CSS Внимательное написание кода с комментариями для последующей работы других программистов. В обязанности будет ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать флеш-баннер 200х300.. Имеется наш логотип в виде человечка, которого возможно надо заставить весело шевелиться :-) В общем просто качественный, имиджевый логотип для сайт, посвященного поиску работыБаннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Доработка и развитие администраторской части сайтов. Поддержка и развитие текущих проектов. Разработка небольших сайтов с нуля на разработанном совместно с вами движке... а также нередко сайты с каталогами и т.п. расширенным функционалом. Реализация собственных информационных проектов... Внесение правок в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад