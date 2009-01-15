Дизайн сайта для фирмы

Добрый день.

Есть бренд-бук фирмы. Необходимо придумать дизайн для сайта этой фирмы. Дизайн в своей сущности должен быть простым и информативным.

По объему работ получается отрисовка порядка двух страниц, то есть надо будет отрисовать одну страницу целиком (которая будет являться своего шаблоном-контейнером для всех остальных) + отрисовать отображение дополнительных блоков с других страниц, которых нет на главной странице.

Оставляйте свои предложения и примерную цену пожалуйста тут. Я просмотрю профили абсолютно всех, кто оставит заявку, но буду связываться только с теми, чьё портфолио понравится. Аську я не включаю, поэтому писать в нее бесполезно.