Шапка для сайта

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок1379 просмотров
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#1$

Необходимо сделать шапку для сайта.

Доменное имя psysos.ru

Тематика ресурса: психология. Оказываются услуги косльтаций психологов посредствам вёб-камер.

Размер 530*100.

Обязательно должно присутствовать имя сайта! Всё остальное на ваше усмотрение (возможна графика, слоганы и т.п.)

Особых требований нет, единственное - всё должно гармонично смотреться.

Шаблон смотрите в приложении.

15 лет назад
vizufon
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
Победил в конкурсе. Сделал (почувствовал) максимально то, что было необходимо. Большое спасибо. Рек!
Отличный работодатель, оплату произвёл вовремя и в полном объеме.
Заявки фрилансеров
revived
35 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
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