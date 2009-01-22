Шапка для сайта

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Необходимо сделать шапку для сайта.

Доменное имя psysos.ru

Тематика ресурса: психология. Оказываются услуги косльтаций психологов посредствам вёб-камер.

Размер 530*100.

Обязательно должно присутствовать имя сайта! Всё остальное на ваше усмотрение (возможна графика, слоганы и т.п.)

Особых требований нет, единственное - всё должно гармонично смотреться.

Шаблон смотрите в приложении.