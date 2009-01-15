Необходимо переделать игровой интерфейс браузерной игры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ
Необходимо сделать дизайн сайта:
Первичный вариант представлен тут:
Что не устраивает на данном сайте?
Расположение блоков, логотипа, меню и собственно наполнение, которое не совсем соответствует тому, что этот сайт должен отражать.
Теперь это не тюнинговый центр а техцентр
Необходимо сделать его ремейк, который можно свести к следующему.
Главная страница.
1. Цвета – красный, серый, черный, белый.
2. Шапка – сместить графический элемент «автомобиль» в правую часть, а логотип в левую. Машинка должна быть не какого определенного бренда и марка автомобиля не должна угадываться – т.е. просто машинка, возможно не реалистичная а силуэтная. Логотип анимированный – на подобие логотипа на сайте toandto.ru
3. Под шапкой строка поиска
4. Три кнопки: Лаборатория Сонакс, техцентр, магазин – с картинками отражающими тематику – 1)продукция сонакс в использовании, 2) изображения полировки в процессе или другой услуги техцентра, 3) продукция или прилавки самого магазина.
5. Фон – должен логически сочетаться с шапкой и отражать тематику техцентра – работы выполняемы в техцентре – это полировка, химчистка, озонирование, слесарные работы, мелкий ремонт авто (регулировка фар, сход развал, установка защиты картера).
В дальнейшем на внутренних страница добавляется меню для этих трех кнопок, которое становится слева на место фона. И дизайн страницы Сонакс лаборатория должен быть полностью скопирован sonax.su (не копировать только разделы меню с него – они будут свои). Во вкладке «магазин» будут размещаться меню и интернет-магазин с минимальными функциями.
От исполнителя ждем пробный вариант дизайна , зарисовки главной страницы!!! [email protected]
Сайт обезательно должен отображать тему тех центра
Оплачиваем только выполненую работу!
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