ТЗ

Необходимо сделать дизайн сайта:

Первичный вариант представлен тут:

www.2and2.ru

Что не устраивает на данном сайте?

Расположение блоков, логотипа, меню и собственно наполнение, которое не совсем соответствует тому, что этот сайт должен отражать.

Теперь это не тюнинговый центр а техцентр

Необходимо сделать его ремейк, который можно свести к следующему.

Главная страница.

1. Цвета – красный, серый, черный, белый.

2. Шапка – сместить графический элемент «автомобиль» в правую часть, а логотип в левую. Машинка должна быть не какого определенного бренда и марка автомобиля не должна угадываться – т.е. просто машинка, возможно не реалистичная а силуэтная. Логотип анимированный – на подобие логотипа на сайте toandto.ru

3. Под шапкой строка поиска

4. Три кнопки: Лаборатория Сонакс, техцентр, магазин – с картинками отражающими тематику – 1)продукция сонакс в использовании, 2) изображения полировки в процессе или другой услуги техцентра, 3) продукция или прилавки самого магазина.

5. Фон – должен логически сочетаться с шапкой и отражать тематику техцентра – работы выполняемы в техцентре – это полировка, химчистка, озонирование, слесарные работы, мелкий ремонт авто (регулировка фар, сход развал, установка защиты картера).

В дальнейшем на внутренних страница добавляется меню для этих трех кнопок, которое становится слева на место фона. И дизайн страницы Сонакс лаборатория должен быть полностью скопирован sonax.su (не копировать только разделы меню с него – они будут свои). Во вкладке «магазин» будут размещаться меню и интернет-магазин с минимальными функциями.

От исполнителя ждем пробный вариант дизайна , зарисовки главной страницы!!! [email protected]

Сайт обезательно должен отображать тему тех центра

Оплачиваем только выполненую работу!