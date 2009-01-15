Редизайн игрового интерфейса браузерной игры

Добрый день. Есть бренд-бук фирмы. Необходимо придумать дизайн для сайта этой фирмы. Дизайн в своей сущности должен быть простым и информативным. По объему работ получается отрисовка порядка двух страниц, то есть надо будет отрисовать одну страницу целиком ...