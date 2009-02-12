Нарисовать дизайн корпоративного сайта

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Сфера деятельности группы компаний:

- организовывает прямые поставки с заводов широкого спектра высокотехнологичного оборудования для различных отраслей промышленности. Большая часть оборудования поставляется в сферу информационных технологий, металлургию, строительство, телекоммуникационную, нефтегазовую, химическую и др. отрасли промышленности.

- группа компаний “SAM” совместно с инжиниринговыми и проектными компаниями участвует в разработке проектов «под ключ», осуществляет корректный подбор оборудования, оказывает технический консалтинг и техническую поддержку, обеспечивает установку, запуск, обслуживание и обучение специалистов заказчика на местах.

Сайт наподобие этих: www.hosser.ru, www.step-kiev.com Это их конкуренты можно сказать.

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В приложении струтура и т.д.