Разработка дизайна для сайта посуточной аренды

Необходимо разработать дизайн для сайта на котором рекламируется посуточная аренда квартир.

Так как текущий дизайн не соответствует тому что хотелось бы.

Сайт сделан с использованием Joomla 1.5.7

Дизайн следует разработать в светлых тонах.

Примеры сайтов:

http://www.fortdeluxe.ru/

http://www.fortline.ru/

http://flatcenter.ru/

Основное требование: Необходимо чтобы люди заходящие на сайт звонили по указанным телефонам менеджерам.

Нужно продумать дизайн так чтобы люди хотели звонить. Так как на сайт заходят в день до 70 человек а звонков нет :(

Что нужно предусмотреть при разработке дизайна:

1) Соответственно логотип, который нужно будет переделать под дизайн сайта

2) Название компании

3) Возможно какой то рекламный слоган

4) Меню перехода в категории: Квартиры, гостиницы, бронирование, и пр и пр.

5) Меню квартир в виде небольших блоков с фотографией квартир на главной странице сайта как было уже указано в примерах выше

Называйте цену и сроки исполнения.