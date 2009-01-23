Разработка дизайна для сайта посуточной аренды

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок287 просмотров
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Необходимо разработать дизайн для сайта на котором рекламируется посуточная аренда квартир.

Так как текущий дизайн не соответствует тому что хотелось бы.

Сайт сделан с использованием Joomla 1.5.7

Дизайн следует разработать в светлых тонах.

Примеры сайтов:

http://www.fortdeluxe.ru/

http://www.fortline.ru/

http://flatcenter.ru/

Основное требование: Необходимо чтобы люди заходящие на сайт звонили по указанным телефонам менеджерам.

Нужно продумать дизайн так чтобы люди хотели звонить. Так как на сайт заходят в день до 70 человек а звонков нет :(

Что нужно предусмотреть при разработке дизайна:

1) Соответственно логотип, который нужно будет переделать под дизайн сайта

2) Название компании

3) Возможно какой то рекламный слоган

4) Меню перехода в категории: Квартиры, гостиницы, бронирование, и пр и пр.

5) Меню квартир в виде небольших блоков с фотографией квартир на главной странице сайта как было уже указано в примерах выше

Называйте цену и сроки исполнения.

15 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
15 лет назад
$125
2 дня
Отличная работа. Быстро, качественно. Рекомендую
Очень хороший заказчик. Все понравилось. Рекомендую Андрея, как отличного человека и порядочного заказчика.
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