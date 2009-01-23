Разработка дизайна для сайта посуточной аренды

Нужен уникальный дизайн для сайта хттп://fulltraf.ru с вёрсткой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн для сайта на котором рекламируется посуточная аренда квартир.
Так как текущий дизайн не соответствует тому что хотелось бы.
Сайт сделан с использованием Joomla 1.5.7
Дизайн следует разработать в светлых тонах.
Примеры сайтов:
Основное требование: Необходимо чтобы люди заходящие на сайт звонили по указанным телефонам менеджерам.
Нужно продумать дизайн так чтобы люди хотели звонить. Так как на сайт заходят в день до 70 человек а звонков нет :(
Что нужно предусмотреть при разработке дизайна:
1) Соответственно логотип, который нужно будет переделать под дизайн сайта
2) Название компании
3) Возможно какой то рекламный слоган
4) Меню перехода в категории: Квартиры, гостиницы, бронирование, и пр и пр.
5) Меню квартир в виде небольших блоков с фотографией квартир на главной странице сайта как было уже указано в примерах выше
Называйте цену и сроки исполнения.
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для компании УкрСтройСервис , занимающейся оказанием строительных услуг необходимо разработать: 1.Логотип 2.Фирменный стиль 3.Дизайн сайта 4.Общий стиль визитной карточки Подробнее для каждого из пунктов: 1.Логотип Должен содержать название компании. Должен быть лаконичным и ненавязчивым. При виде логотипа (например, ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен шаблон для движка DLE 7.3 и отдельную страницу на Flash Страница на флеше - нужна страница на которой будет изаброжон поезд, перед ним будут изображены калоны кирпичные, каждая колона будет кнопкой с ссылкой на раздел ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Итак суть: Требуется дизайн маленького сайта (IQ тест) в стиле web 2.0 и верстка (css) и маленький костумайз готового php скрипта, под новую верстку. Есть четыре наброска сделанные мной, нужно в несколько раз лучше (приложил к проекту). Работа ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Всем привет! нужен дизайнер для создания шаблона для DLE 7.3. Знание Flash обязательное! Проживание в Одессе Обязательное. Звоните на моб. +380979253247 или на ICQ 335015553Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать шапку для сайта. Доменное имя psysos.ru Тематика ресурса: психология. Оказываются услуги косльтаций психологов посредствам вёб-камер. Размер 530*100. Обязательно должно присутствовать имя сайта! Всё остальное на ваше усмотрение (возможна графика, слоганы и т.п.) Особых требований нет, единственное ...Завершен15 лет назад
- $200
Нужно сделать современный и практичный дизайн сайта по теме ремонт компьютеров, установка и настройка ПО, ремонт ноутбуков, и т.п. Скидывайте сюда наброски, буду работать с тем, чей понравится больше.Закрыт15 лет назад
Нарисовать дизайн корпоративного сайта Сфера деятельности группы компаний: - организовывает прямые поставки с заводов широкого спектра высокотехнологичного оборудования для различных отраслей промышленности. Большая часть оборудования поставляется в сферу информационных технологий, металлургию, строительство, телекоммуникационную, нефтегазовую, химическую и др. ...Завершен15 лет назад
ТЗ Необходимо сделать дизайн сайта: Первичный вариант представлен тут: www.2and2.ru Что не устраивает на данном сайте? Расположение блоков, логотипа, меню и собственно наполнение, которое не совсем соответствует тому, что этот сайт должен отражать. Теперь это не тюнинговый центр а техцентр Необходимо ...Закрыт15 лет назад
- $50
Необходимо переделать игровой интерфейс браузерной игры.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад