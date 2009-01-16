Логотип, ФС, дизайн сайта, визитка

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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Для компании УкрСтройСервис , занимающейся оказанием строительных услуг необходимо разработать:

1.Логотип

2.Фирменный стиль

3.Дизайн сайта

4.Общий стиль визитной карточки

Подробнее для каждого из пунктов:

1.Логотип

Должен содержать название компании. Должен быть лаконичным и ненавязчивым. При виде логотипа (например, на визитках), человеку должно быть понятно, что мы серьезная компания, занимающаяся строительством, использующая новые технологии. Мы не первый день на строительном рынке, имеем хорошую репутацию, это должно быть как-то отображено в логотипе.

2. Фирменный стиль

Полностью на Ваш вкус.

3. Дизайн сайта.

Сайт должен быть стильным и ненавязчивым. Много иконок, лишних изображений, натыканных в разные разделы сайта не нужно. Глядя на сайт должно быть видно, что мы серьезная компания, ориентирующаяся на поиск серьезных клиентов.

Сайт должен полностью соответствовать фирменному стилю. Будет состоять из трех основных разделов:

3.а. Главная страница, вспомогательные страницы. Это страницы с постоянным текстом, постоянным дизайном под один шаблон.

3.б. Страница с новостями. Необходимо разработать дизайн страницы с кратким выводом последних новостей, дизайн страницы с выводом всех новостей и страницу с полной новостью.

3.в. Галерея выполненных работ. Будет несколько галерей. На главной странице необходимо отобразить названия галерей, их краткое описание и главную фотографию галереи. Вторая страница галереи – превьюшки. Под каждой превьюшкой будет содержаться краткое описание фотографии. При нажатии на превью осуществляется переход в просмотр галереи, в котором можно будет просматривать полноразмерные фотографии в большом разрешении. Возможна как ручная навигация, так и режим слайд-шоу.

4. Визитная карточка

Полностью, как и логотип, на Ваш вкус и стиль.

Предпочитаемые цвета ДЛЯ ВСЕХ ПУНКТОВ: зеленый, фиолетовый, бордовый, золотой, коричневый. Но, если у Вас есть свои варианты, с хорошей цветовой гаммой, подходящие для нашей концепции – мы готовы их рассмотреть.

Итого, что необходимо:

1.Логотип.

2. Фирменный стиль

3. Общий дизайн сайта.

4. Дизайн статичных страниц

5. Дизайн страницы с краткими новостями

6. Дизайн страницы с полной новостью

7. Дизайн страницы с перечнем галерей

8. Дизайн страницы с превьюшками галерей

9. Дизайн страницы с просмотром фотографий.

10. Общий стиль визитной карточки

Будет выбран ОДИН победитель, который разработает ВЕСЬ список.

Увеличение бюджета возможно только в том случае, если работа уж очень оригинальная.

Предложеня добавляйте сюда (скрыты) или в ЛС.

Почта для превьюшек [email protected]