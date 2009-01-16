Логотип, ФС, дизайн сайта, визитка

Нужен шаблон для движка DLE 7.3 и отдельную страницу на Flash Страница на флеше - нужна страница на которой будет изаброжон поезд, перед ним будут изображены калоны кирпичные, каждая колона будет кнопкой с ссылкой на раздел ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Для компании УкрСтройСервис , занимающейся оказанием строительных услуг необходимо разработать:
1.Логотип
2.Фирменный стиль
3.Дизайн сайта
4.Общий стиль визитной карточки
Подробнее для каждого из пунктов:
1.Логотип
Должен содержать название компании. Должен быть лаконичным и ненавязчивым. При виде логотипа (например, на визитках), человеку должно быть понятно, что мы серьезная компания, занимающаяся строительством, использующая новые технологии. Мы не первый день на строительном рынке, имеем хорошую репутацию, это должно быть как-то отображено в логотипе.
2. Фирменный стиль
Полностью на Ваш вкус.
3. Дизайн сайта.
Сайт должен быть стильным и ненавязчивым. Много иконок, лишних изображений, натыканных в разные разделы сайта не нужно. Глядя на сайт должно быть видно, что мы серьезная компания, ориентирующаяся на поиск серьезных клиентов.
Сайт должен полностью соответствовать фирменному стилю. Будет состоять из трех основных разделов:
3.а. Главная страница, вспомогательные страницы. Это страницы с постоянным текстом, постоянным дизайном под один шаблон.
3.б. Страница с новостями. Необходимо разработать дизайн страницы с кратким выводом последних новостей, дизайн страницы с выводом всех новостей и страницу с полной новостью.
3.в. Галерея выполненных работ. Будет несколько галерей. На главной странице необходимо отобразить названия галерей, их краткое описание и главную фотографию галереи. Вторая страница галереи – превьюшки. Под каждой превьюшкой будет содержаться краткое описание фотографии. При нажатии на превью осуществляется переход в просмотр галереи, в котором можно будет просматривать полноразмерные фотографии в большом разрешении. Возможна как ручная навигация, так и режим слайд-шоу.
4. Визитная карточка
Полностью, как и логотип, на Ваш вкус и стиль.
Предпочитаемые цвета ДЛЯ ВСЕХ ПУНКТОВ: зеленый, фиолетовый, бордовый, золотой, коричневый. Но, если у Вас есть свои варианты, с хорошей цветовой гаммой, подходящие для нашей концепции – мы готовы их рассмотреть.
Итого, что необходимо:
1.Логотип.
2. Фирменный стиль
3. Общий дизайн сайта.
4. Дизайн статичных страниц
5. Дизайн страницы с краткими новостями
6. Дизайн страницы с полной новостью
7. Дизайн страницы с перечнем галерей
8. Дизайн страницы с превьюшками галерей
9. Дизайн страницы с просмотром фотографий.
10. Общий стиль визитной карточки
Будет выбран ОДИН победитель, который разработает ВЕСЬ список.
Увеличение бюджета возможно только в том случае, если работа уж очень оригинальная.
Предложеня добавляйте сюда (скрыты) или в ЛС.
Почта для превьюшек [email protected]
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Итак суть: Требуется дизайн маленького сайта (IQ тест) в стиле web 2.0 и верстка (css) и маленький костумайз готового php скрипта, под новую верстку. Есть четыре наброска сделанные мной, нужно в несколько раз лучше (приложил к проекту). Работа ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Всем привет! нужен дизайнер для создания шаблона для DLE 7.3. Знание Flash обязательное! Проживание в Одессе Обязательное. Звоните на моб. +380979253247 или на ICQ 335015553Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать шапку для сайта. Доменное имя psysos.ru Тематика ресурса: психология. Оказываются услуги косльтаций психологов посредствам вёб-камер. Размер 530*100. Обязательно должно присутствовать имя сайта! Всё остальное на ваше усмотрение (возможна графика, слоганы и т.п.) Особых требований нет, единственное ...Завершен15 лет назад
- $200
Нужно сделать современный и практичный дизайн сайта по теме ремонт компьютеров, установка и настройка ПО, ремонт ноутбуков, и т.п. Скидывайте сюда наброски, буду работать с тем, чей понравится больше.Закрыт15 лет назад
Нарисовать дизайн корпоративного сайта Сфера деятельности группы компаний: - организовывает прямые поставки с заводов широкого спектра высокотехнологичного оборудования для различных отраслей промышленности. Большая часть оборудования поставляется в сферу информационных технологий, металлургию, строительство, телекоммуникационную, нефтегазовую, химическую и др. ...Завершен15 лет назад
ТЗ Необходимо сделать дизайн сайта: Первичный вариант представлен тут: www.2and2.ru Что не устраивает на данном сайте? Расположение блоков, логотипа, меню и собственно наполнение, которое не совсем соответствует тому, что этот сайт должен отражать. Теперь это не тюнинговый центр а техцентр Необходимо ...Закрыт15 лет назад
- $50
Необходимо переделать игровой интерфейс браузерной игры.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо привести в единое стилевое решение дизайн информационно-новостного сайта! Адрес наброска сообщаю лично. Приветствуется опыт, отраженный в портфолио. Образцы для подражания - http://zoom.cnews.ru - www.lenta.ru - www.gazeta.ru Все предложения, не подходящие по стилю или по иным причинам будут отклоняться, для удобства ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Есть бренд-бук фирмы. Необходимо придумать дизайн для сайта этой фирмы. Дизайн в своей сущности должен быть простым и информативным. По объему работ получается отрисовка порядка двух страниц, то есть надо будет отрисовать одну страницу целиком ...Закрыт15 лет назад