Итак суть: Требуется дизайн маленького сайта (IQ тест) в стиле web 2.0 и верстка (css) и маленький костумайз готового php скрипта, под новую верстку. Есть четыре наброска сделанные мной, нужно в несколько раз лучше (приложил к проекту). Работа ...