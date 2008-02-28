Нужно разработать тему для Wordpress и дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт ориентирован на визажистов, парикмахеров, nail-дизайнеров (видео - пошаговые уроки). Планируется раскрутка на постсоветском пространстве, а также в англоязычных странах, что накладывает необходимость универсальности в дизайне. Характеристика эпитетами - "ненавязчевый, утонченный"
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