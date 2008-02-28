Дизайн сайта 4x4.ua

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Тема сайта: 4x4.ua – сайт для поклонников (владельцев) внедорожников. При этом в первую очередь сайт – о серийных внедорожниках и для владельцев серийных внедорожников.

Цель конкурса - выбрать дизайнера для разработки проекта.

Срок проведения конкурса - 5 дней, с 18.01.09 по 25.02.09)

Условия конкурса:

Есть готовый эскиз. Он – практически готовая идея того, чтО должно быть на главной. Но не того кАк это должно выглядеть. Т.е. в эскизе – только скелет дизайна. Надо красиво расположить элементы Главной, красиво отрисовать, отобразить все так, как вы считаете нужным, внести свои графические элементы, которые индивидуализируют проект.

Главный подход – дизайн подчинен задаче: помочь пользователю пользоваться сайтом. И не должен дизайн существовать сам по себе.

Главная задача конкурса: надо показать кАк видите ваше индивидуальное оформление Главной страницы: мы хотим увидеть ваш стиль, для чего надо как вы видите главную страницу при заданных разделах.

Лого. Можете не рисовать. То, что есть, считаем достаточно хорошим. Тому, кто отрисует джип в векторе и вставит в Лого вместо фото – большой плюс. Вид такого джипа должен быть неким обобщающим, чтобы Patrol не угадывался.

Идеалом дизайна Главной считаем драйв.ру

Вам необходимо нарисовать свой эскиз и выложить в инете здесь ( !!!).

Главная страница сайта отображает разделы: Главная, 1. Новости, 2. Тест-драйв и отзывы, 3. Фото и видео, 4. Салоны, 5. Кредит и страховка, 6. Ремонт и сервис, 7. Форум.

Плюс у сайта есть Лого, регистрация, поиск + возможны ваши задумки )

Обязательно - указать стоимость полноценной разработки первой страницы, входной страницы раздела (т.е. - Новости, Тест-драйв и отзывы и т.п.), стоимость внутренней страницы:

Победителям конкурса за 1, 2 и 3-е места - оплата 100, 50, 30 wmz соответственно. Если дизайн и стиль работы нам понравится - будет заказ на полный дизайн проекта.

Победителю: платим 100, обговариваем условия и продолжаем работу. Особо ВАЖНО: работа не для пионеров: нет опыта, сил или времени - не участвуйте. Нет времени полноценно поработать – не участвуйте.

Если есть вопросы - задавайте здесь.

Общение может иметь только два способа – или здесь, или в скайп.

Ленцеров, не читающих задание и пишущих «стучите в аську, поможем; намыльте тз сюда» считаю д…и, непрофессионалами и отвечать не буду. В личку просьба не писать, тоже отвечать не буду. Или здесь, или в скайп.

Спасибо заранее за понимание )