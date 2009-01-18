Колючая проволока Егоза

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Сайт egoza-rostov.ru

ТЗ: Нужен дизайн в psd для этого сайта, клиенту нравиться формат сайта одного конкурентов (урл сайта в приватной переписке) и сайт должен быть "обтянут колючей проволокой". Остальное на вкус дизайнера. Логотипа у фирмы нет. Цвет и стилистика тоже на ваш вкус. Жду предложений.