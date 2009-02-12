Дизайн для мужского и женского журнала

Мне необходим опытный дизайнер для рисования дизайнов сразу к двум сайтам - к мужскому и женскому онлайн журналу.

Требования к обоим дизайнам практически одинаковые. Единственное различие - дизайн женского журнала должен выглядить как журнал для женщин, а не для мужчин, аналогично и для мужского журнала.

Требования к дизайну:

- строгий, лаконичный, стильный

- возможность верстки резинового дизайна или же под фиксированную ширину (1000px)

- Расположение блоков: шапка; горизонтальное меню под ней; центральный блок, поделенный на 2 части: главный блок для публикуемых материалов и мЕньший блок для рекламы и ссылок на другие материалы; подвал для копирайтов и счетчика.

Хорошие примеры:

http://promising.ru/

http://www.wday.ru/ (расположение блоков не учитываем)

Бюджет ограничен 5000р на оба дизайна. У потенциальных исполнителей буду смотреть портфолио.

Оставляйте ICQ.