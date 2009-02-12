Дизайн для мужского и женского журнала

Дизайн сайтовЗавершен67 заявок632 просмотра
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Мне необходим опытный дизайнер для рисования дизайнов сразу к двум сайтам - к мужскому и женскому онлайн журналу.

Требования к обоим дизайнам практически одинаковые. Единственное различие - дизайн женского журнала должен выглядить как журнал для женщин, а не для мужчин, аналогично и для мужского журнала.

Требования к дизайну:

- строгий, лаконичный, стильный

- возможность верстки резинового дизайна или же под фиксированную ширину (1000px)

- Расположение блоков: шапка; горизонтальное меню под ней; центральный блок, поделенный на 2 части: главный блок для публикуемых материалов и мЕньший блок для рекламы и ссылок на другие материалы; подвал для копирайтов и счетчика.

Хорошие примеры:

http://promising.ru/

http://www.wday.ru/ (расположение блоков не учитываем)

Бюджет ограничен 5000р на оба дизайна. У потенциальных исполнителей буду смотреть портфолио.

Оставляйте ICQ.

15 лет назад
spad
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Snyde
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$200
3 дня
Человек отлично знает свое дело. Заказывал 2 дизайна, оба были нарисованы именно так, как я хотел, все по ТЗ. Отличная работа на 5 баллов. Теперь буду всегда работать с Сергеем!
Работать с этим человеком одно удовольствие, правильное и точное ТЗ, своевременная оплата, обоснованные коментарии! Вот всем бы быть такими правильными заказчиками!
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