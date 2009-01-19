Дизайн страниц сайта с иллюстрациями. 10 шт.

Задача нарисовать красивые иллюстрации и элементы интерфейса для разных разделов сайта. Геометрия всех страниц будет одинаковая, а вот графическая стилистика должна соответствовать духу раздела. На данный момент нужно 10 таких разделов.

+ нужно нарисовать основную иллюстрацию сайта (можно сказать логотип, только идею думать ненужно, нужно качественно реализовать)

Иллюстрации должны быть очень детальные и интересные, немножко юморные.

Интерфейс страниц будет предоставлен UI продумывать ненужно.

Спасибо за внимание, жду предложений.

p.s Работа должна бать сделана в феварале полностью…а основная иллюстрация нужна на 5-10 февраля.