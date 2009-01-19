2 дизайна к nanocms

Категорически не рекомендую. Заказ был сделал 19.01.2009. Исполнитель назвал срок в 2 дня. В итоге на следующий день ситуация следующая - у меня _наполовину_ сделанный 1 диз, у исполнителя - половина денег. Дальше - классика для дизайнеров/программистов-фрилансеров - "В универе сессия, проблемы с инетом были". Динамит до сих пор, да я уже и не надеюсь особо )