Переделать дизайн "выходной" страницы сайта.

Необходимо освежить страницу на которой заканчивается путь посетителя сайта.

После добавления объявления посетитель попадает на страницу, где ему предлагается:

- посмотреть на это объявление

- добавить еще объявление

- добавить еще объявление на несколько других сайтов

- предложение о выделении объявления

- данные для удаления/продления объявления.

НЕОБХОДИМО:

Разместить эти элементы так, чтобы все было для пользователя МАКСИМАЛЬНО понятны, а так же побудить к услуге по выделению объявления.

В приложении страница как выглядит сейчас.

Все элементы присутствующие на странице должны быть сохранены. Возможно лишь их перефразировка.

Внимание: шапка и подвал остаются "как есть".

В итоге нужен только лишь PSD или JPEG.

Жду предложений от дизайнеров с знаниями юзабилити web-интерфейсов. В предложении указывайте, что планируете сделать, будите ли рисовать иконки или только переверстаете текст.