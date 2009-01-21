Переделать дизайн "выходной" страницы сайта.

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки378 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо освежить страницу на которой заканчивается путь посетителя сайта.

После добавления объявления посетитель попадает на страницу, где ему предлагается:

- посмотреть на это объявление

- добавить еще объявление

- добавить еще объявление на несколько других сайтов

- предложение о выделении объявления

- данные для удаления/продления объявления.

НЕОБХОДИМО:

Разместить эти элементы так, чтобы все было для пользователя МАКСИМАЛЬНО понятны, а так же побудить к услуге по выделению объявления.

В приложении страница как выглядит сейчас.

Все элементы присутствующие на странице должны быть сохранены. Возможно лишь их перефразировка.

Внимание: шапка и подвал остаются "как есть".

В итоге нужен только лишь PSD или JPEG.

Жду предложений от дизайнеров с знаниями юзабилити web-интерфейсов. В предложении указывайте, что планируете сделать, будите ли рисовать иконки или только переверстаете текст.

15 лет назад
brandmaker
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Nigri
Artem 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$53
2 дня
Очень понравилось работать с Артемом. Делает все очень быстро и красиво. Добавил его к себе в "избранные".
Очень приятно было работать с Сергеем. Четко поставленные задачи, вежливость, человеческое общение.
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