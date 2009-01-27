Для Carissalmo (Саттелит 4)

Доброго времени суток! Нужно создать макет сайта из картинки, нарисованной от руки. От нас - картинка и деньги, от Вас - готовый psd-файл. Еще хотелось бы иметь красивый логотип - за отдельную плату. Тема - книжный магазин. Спасибо ...