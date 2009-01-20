Добавить градиент (можно динамический)

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Имеется визитка www.batrak.ru
Требуется сделать градиент фона.
Не "кондовый", аккуратный и радующий глаз.
Исходные лежат тут:
В прилагаемом файле - образец.
На выходе хочу получить исправленное под закачку.
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