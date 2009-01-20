Добавить градиент (можно динамический)

$3
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок197 просмотров
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Имеется визитка www.batrak.ru

Требуется сделать градиент фона.

Не "кондовый", аккуратный и радующий глаз.

Исходные лежат тут:

http://files.batrak.ru/site/

В прилагаемом файле - образец.

На выходе хочу получить исправленное под закачку.

15 лет назад
trainer_ussr
Сергей 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mkmult
Maska 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$3
1 день
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