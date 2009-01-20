Дизайн сайта рыбака

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Нужен дизайн сайта уровня www.rybalka.com
За основу можете взять данный сайт.
Работа осуществляется след образом:
Создаете дизайн и натягиваете на основу
Показывате мне, я тестирую, смотрю элементы дизайна
Если есть замечания, я их озвучиваю
Нужны на сайте:
Анимированные иконки меню, 3 флеш шапки на рыбацкую тематику( 1 новогодняя, 2-просто зимняя, 3-летняя.)
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