Дизайн интернет-магазина бакалеи нет

$100
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок221 просмотр
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Разработать простой и понятный дизайн интернет-магазина.

на сайте должно быть минимум цветовой палитры, и все на белой подложке.

использовать корпаративные цвета: коричневый, желтый

главное на сайте должно быть содержание, а не картинки.

15 лет назад
rtc
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
edelvaice
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$100
1 день
Степанова Елена, безусловно, очень креативный дизайнер. Работать было приятно. С первого раза Елена настолько сильно проявила креатив, что сделала даже лучше, чем мы просили, поэтому пришлось даже переделывать, чтобы дизайн отвечал нашим требованиям. Будем рекомендовать друзьям.
Побольше таких заказчиков как Евгений, работой довольна,рекомендую сотрудничество с этим человеком!
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