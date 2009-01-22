Дизайн интернет-магазина бакалеи нет

Уважаемые спецы..)) Необходимо данный движок http://www.boonex.com/products/dolphin/features/ установить на хостинг. Установить русскую версию, Сделать уникальный дизайн-шаблон и логотип,Настроить под мои требования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать простой и понятный дизайн интернет-магазина.
на сайте должно быть минимум цветовой палитры, и все на белой подложке.
использовать корпаративные цвета: коричневый, желтый
главное на сайте должно быть содержание, а не картинки.
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