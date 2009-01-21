Нужен дизайн + верстка шопа.

Нужен простой PSD-макет дизайна. Можно шаблонный.
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Здравствуйте!
Требуется разработать дизайн магазина и натянуть его на сайт. Дизайн главной и внутренних.
Сайт - магазин элитной одежды. Используется движок vam-shop (smarty-шаблоны).
p.s. Нужен дизайн И верстка, а не просто PSD макет!
p.p.s. Чем больше у Вас портфолио, тем лучше)
С уважением.
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