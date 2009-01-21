Нужен дизайн + верстка шопа.

Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок381 просмотр
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Здравствуйте!

Требуется разработать дизайн магазина и натянуть его на сайт. Дизайн главной и внутренних.

Сайт - магазин элитной одежды. Используется движок vam-shop (smarty-шаблоны).

p.s. Нужен дизайн И верстка, а не просто PSD макет!

p.p.s. Чем больше у Вас портфолио, тем лучше)

С уважением.

15 лет назад
rijy
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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