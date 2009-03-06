Дизайн магазина стильной одежды для беременных

Дизайн сайтовЗавершен63 заявки570 просмотров
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Нужно создать креативный дизайн к магазину, торгующему стильной одеждой для беременных, позже и для детей, с потом и для не беременных женщин.

Сейчас этот шоп работает в старом дизайне, логотип имеется.

Новый дизайн должен быть в стиле:

1. http://osc3.template-help.com/zencart_22555/

Функциональность (продукты, заказ, корзина):

2. http://cms.template-help.com/magento_22457/

И по ширине примерно такая.

Т.е. средняя часть как 2., а стиль - как 1.

Так же понадобятся картинки (рисунки) для каждой группы продуктов (в стиле как на 1. сверху - девушка с сумкой)

Т.е. около 10 картинок женщин (для категорий продуктов джинсы, платья, юбки и т.д.).

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Оплата по факту.

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15 лет назад
xerenade
49 летГермания
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
annika
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$300
3 дня
Отличная работа, будем работать и в дальнейшем!
Отличный клиент. Работаем во второй раз, впечатления от сотрудничества прекрасные. Приятно иметь дело с такими людьми!
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