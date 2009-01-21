Доделать дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок224 просмотра
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Дизайн уже созданный соответственно дорисовать.

1. Полку заменить на какую-нибудь в ретро (ампир) стиле

2. Баночки с краской, их тени и подтеки доработать и сделать реалистичнее

3. добавить на фоновое дерево какие-нибудь кисти ввиде цветочков, вьюнков, орнаментов, пару клякс пореалистичнее

4. Сделать рыбу чтобы посмотреть как будет выглядеть с контентом

15 лет назад
JuliaBC
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gamma_design
Владислав 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$50
2 дня
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