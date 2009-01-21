Модуль фотогаллереи для DLE

Переделать дизайн сайта на Joomle 1.015 Отверстать наверное, для кросбраузерности. в общем сделать по человечески. Имажи которые пользовал, отправлю почтой в разрешении. Денег мало, (из своей скромной зарплаты офисменеджерской) Но если директор оценит и облагодетельствует поделюсь , займемся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На портале много пользователей, каждый пользователь создает для себя фотоальбом с категорями (типа отдых, море, семья и т.д.)
Фото должны загружаться через веб интерфейс из профиля пользователя примерно по следующей схеме:
1. После авторизации в DLE в меню пользователя должна появиться ссылка "фотоальбомы" при нажатии на которую, пользователь сможет создавать альбом, называя его по своему усмотрению.
2. Далее пользователь переходит в альбом, где может добавлять, редактировать и удалять фото. Каждое фото должно иметь комментарий. (поле такое должно быть, но не обязательно к заполнению)
3. Администратор получает сообщение по почте о том, что фото добавлено со ссылкой на модерацию прямо в профиль пользователя (т.е. админку для этого модуля сочинять не надо, а админ должен иметь доступ к редактированию фотографий так же, как и сам пользователь к своим фото)
4. Сделать раздел "Фотоальбомы" переходя на который открывается страница где списком указаны названия последих 30 альбомов в стиле "название альбома: бла бла бла Автор: бла бла бла Дата создания:00-00-000 Открыть фото-альбом Открыть слайд-шоу".
Нажимаем на "открыть альбом" - попадаем на страницу, где выводятся фотки примерно как вот тут: http://www.kalitva.ru/_/?vs=sess/look&razdel=228 - с комментариями к фото. Другие пользователи должны иметь возможность добавлять простые текстовые комментарии к фоткам. Все теги должны фильтроваться.
Нажимаем на "Открыть слайд-шоу" - Открывается новое окно и там показывается слайд-шоу как вот тут: http://alconaut.ru/best/bestph.html + с каждой фоткой должен отображаться комментарий к ней, если он есть.
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