Нужен дизайн сайта на Вордпресс для блога посвященного рекламе. Возможно также создание логотипа для предприятия
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн должен быть в серьёзном стиле, предпочтительно на белом фоне.Тематика сайта - взаимоотношения мужчин и женщин..(Любовь, измены, ревность, верность и др. На сайте будет несколько разделов, текст на главной странице, ссылки на популярные статьи. (промосайт)..
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