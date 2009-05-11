Современный, стильный дизайн.

Все сделано на отлично!!! Я уже не в первый раз работаю с Павлом и он никогда не затягивал сроки, при этом всегда делает именно то, что нужно. P.S.: Как подтверждение моих слов - последние 3 Дизайна были утверждены с первого раза, без малейших исправлений. Огромное тебе спасибо, Паша!