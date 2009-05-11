Современный, стильный дизайн.

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок434 просмотра
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Нужен современный, стильный дизайн web2.0 - не так много графики, как грамотное расположение небольшого количества элементов на странице+оформление яркими, сочными цветами.

Оплата - хороший отзыв, ссылка на сайт дизайнера, последующее сотрудничество с выбранным исполнителем.

Обязательное условие - уверенность в своих силах.

можно писать в аську если все устраивает.

15 лет назад
intop
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$250
3 дня
Все сделано на отлично!!! Я уже не в первый раз работаю с Павлом и он никогда не затягивал сроки, при этом всегда делает именно то, что нужно. P.S.: Как подтверждение моих слов - последние 3 Дизайна были утверждены с первого раза, без малейших исправлений. Огромное тебе спасибо, Паша!
Все отлично. Сотрудничеством довольны!
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