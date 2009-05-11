Нужно: 1.Логотип 3. шапку для сайта. 4.Блямбу Для сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен современный, стильный дизайн web2.0 - не так много графики, как грамотное расположение небольшого количества элементов на странице+оформление яркими, сочными цветами.
Оплата - хороший отзыв, ссылка на сайт дизайнера, последующее сотрудничество с выбранным исполнителем.
Обязательное условие - уверенность в своих силах.
можно писать в аську если все устраивает.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов79 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется оформить абзац текста на странице сайта: http://www.perevedem.ru/ustnii.htm. Абзац ниже по тексту - называется "Перевод телефонных переговоров" (с изображением телефона). Под оформлением подразумевается - сделать так, чтобы эта часть текста бросалась в глаза, т.е. оформить в ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно натянуть дизайн на джумлу и виртуемарт. Возможны и какие нибудь стандартные, но с моими картинками и менюДизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $350
Бюджет 350$ Для участия в тендере необходимо сделать главную страницу сайта РЕМОНТА бытовой техники по вашему усмотрению и выложить на вашем хостинге По результатам будет объявлен исполнитель. требования: на первой стр должны находится 2 группы кнопок и информация ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен диз для интернет магазина по продаже парфюма.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Есть сайт http://www.sk-stroitel.ru/kv_cmplx/ Нужно сделать современный дизайн. Переделать логотип в 3D. Больше приветствую пространственные, может 3D решения.Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт www.zooster.ru на нем стоит шаблон готовый нужно немного видоизменить дорисовать картинки где нидь сделать покрасивше одним словомДизайн сайтов25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Nuzhno sdelat stranicu dla myspace dla reklami etogo sajte – www.Pmemory.com GLavnoe sdes eto dizajn i stil.Nuzhno sdelat tak, 4to bi ludi hoteli uznat bolshe i dobavit sajt v druzja. Nuzhna i ideja i dizajn. Opit v myspace ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен только дизайн - рисунки в иллюстраторе. ХТМЛ сделает наш программист. Сайт Национальной Академии Гитары, он работает: www.aguitar.ru, но идет его обновление Хотелось бы посмотреть Ваши портфолиоДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт15 лет назад
На портале много пользователей, каждый пользователь создает для себя фотоальбом с категорями (типа отдых, море, семья и т.д.) Фото должны загружаться через веб интерфейс из профиля пользователя примерно по следующей схеме: 1. После авторизации в DLE ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад