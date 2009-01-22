Оформить текст на странице сайта

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки193 просмотра
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Требуется оформить абзац текста на странице сайта: http://www.perevedem.ru/ustnii.htm. Абзац ниже по тексту - называется "Перевод телефонных переговоров" (с изображением телефона).

Под оформлением подразумевается - сделать так, чтобы эта часть текста бросалась в глаза, т.е. оформить в виде баннера, либо заключить в рамку.

15 лет назад
pyankov
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
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