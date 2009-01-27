Дизайн сайта в джумле

Бюджет 350$ Для участия в тендере необходимо сделать главную страницу сайта РЕМОНТА бытовой техники по вашему усмотрению и выложить на вашем хостинге По результатам будет объявлен исполнитель. требования: на первой стр должны находится 2 группы кнопок и информация ...
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Нужно натянуть дизайн на джумлу и виртуемарт. Возможны и какие нибудь стандартные, но с моими картинками и меню
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