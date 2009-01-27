Дизайн сайта в джумле

$100
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно натянуть дизайн на джумлу и виртуемарт. Возможны и какие нибудь стандартные, но с моими картинками и меню

Дизайн сайта
15 лет назад
aleks732
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
Все поставленные задачи и потребности Виктор выполнил на 5+. Полнейшее понимание и внимание к проблемам заказчика. Мгновенное реагирование и устранение трудносте. Рекомендую всем. Буду и сам обращаться.
Было приятно работать с Александром. Все задачи поставлены четко, вносились грамотно корректировки в процессе работы, моментально была произведена оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта бытовой техники

    $350

    Бюджет 350$ Для участия в тендере необходимо сделать главную страницу сайта РЕМОНТА бытовой техники по вашему усмотрению и выложить на вашем хостинге По результатам будет объявлен исполнитель. требования: на первой стр должны находится 2 группы кнопок и информация ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Нужен только дизайн - рисунки в иллюстраторе. ХТМЛ сделает наш программист. Сайт Национальной Академии Гитары, он работает: www.aguitar.ru, но идет его обновление Хотелось бы посмотреть Ваши портфолио

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль фотогаллереи для DLE

    На портале много пользователей, каждый пользователь создает для себя фотоальбом с категорями (типа отдых, море, семья и т.д.) Фото должны загружаться через веб интерфейс из профиля пользователя примерно по следующей схеме: 1. После авторизации в DLE ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать дизайн сайта на Joomle

    $50

    Переделать дизайн сайта на Joomle 1.015 Отверстать наверное, для кросбраузерности. в общем сделать по человечески. Имажи которые пользовал, отправлю почтой в разрешении. Денег мало, (из своей скромной зарплаты офисменеджерской) Но если директор оценит и облагодетельствует поделюсь , займемся ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Дизайн должен быть в серьёзном стиле, предпочтительно на белом фоне.Тематика сайта - взаимоотношения мужчин и женщин..(Любовь, измены, ревность, верность и др. На сайте будет несколько разделов, текст на главной странице, ссылки на популярные статьи. (промосайт)..

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад