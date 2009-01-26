Нужно натянуть дизайн на движок ShopCMS. Дизайн в фотошопе
- $100Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо в движке ShopCMS добавить: - выбор дата и времени доставки заказа (покупателем и администратором) - Добавить в корзине столбец ЦЕНА - в админке отделить артикул от наименования товара и выделить в отдельный столбец - в админке нужна возможность ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Нужна 3D вращающаяся хоккейная шайба на прозрачном фоне, чтоб был виден фон сайта. На каждой стороне по одной надписи. размер 250*250 пикселей3D-графика1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Нужен новый движок или переделка существующего в интернет магазине. Перенести базу со старого на новый. Стучаться: 365318522Веб-программирование24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Установить ПО и настроить сервер перед установкой у провайдера. Администрировать принеобходимости.Настройка сервера/ПО20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно сделать в ShopCMS возможность ввода дробного еоличества товара, при помещении его в корзину. А то сейчас только целое количество можно положить в корзину.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Нужно натянуть дизайн на джумлу и виртуемарт. Возможны и какие нибудь стандартные, но с моими картинками и менюДизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад