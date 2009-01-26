Могу сказать только одно, Дмитрий - отличный заказчик и человек. Было предоставлено максимальное по точности техническое задание, все решения по необходимости устранения багов принимались в максимально короткие сроки. Полная готовность участия в ходе разработки (обсуждение, консультации). Готовность оплаты за любые доработки, выходящие за рамки проекта. Конкурентные цены за выполняемую работу. Очень оперативный в плане оплаты. Все это о Дмитрии. Приятно было поработать. Продолжаю работать с Дмитрием по новым проектам. Надеюсь на долгое сотрудничество.