aleks732

Дмитрий Черный aleks732

 
54 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Срочный проект! Аська 365318522
Отзывы фрилансеров
hardworker
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Доработать движок ShopCMS
Могу сказать только одно, Дмитрий - отличный заказчик и человек. Было предоставлено максимальное по точности техническое задание, все решения по необходимости устранения багов принимались в максимально короткие сроки. Полная готовность участия в ходе разработки (обсуждение, консультации). Готовность оплаты за любые доработки, выходящие за рамки проекта. Конкурентные цены за выполняемую работу. Очень оперативный в плане оплаты. Все это о Дмитрии. Приятно было поработать. Продолжаю работать с Дмитрием по новым проектам. Надеюсь на долгое сотрудничество.
Работал со многими лансерами, но такого ОТЛИЧНОГО отношения к работе и БЕЗУПРЕЧНОГО выполнения поставленных задач - НЕ ВИДЕЛ НИ РАЗУ! Все поставленные задачи выполнялись быстро и по пути исправлялись ляпы и баги разработчиков движка. Рекомендую ВСЕМ - не пожалеете!!! Сам - продолжаю работать с Кириллом по новым проектам и не переживаю за результат.
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lopa
Юрий 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужна 3D вращающаяся хоккейная шайба
Отличный заказчик, доволен на сто процентов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятно было работать. Понял задание и выполнил на отлично. Буду обращаться еще.
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Shehovcova
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Ввод десятичных чисел в количестве товара (1,589)
Работать с Александром - одно удовольствие. Он четко ставит задачу и мгновенно оплачивает работу.
Был приятно удивлен оперативностью и профессионализмом Юлии. Описал задание, отослал доступы к базам и через несколько часов без лишних слов и просьб получил готовый результат, который многие не смогли достичь. От себя выражаю огромную благодарность за работу. Буду обращаться еще!
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xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта в джумле
Было приятно работать с Александром. Все задачи поставлены четко, вносились грамотно корректировки в процессе работы, моментально была произведена оплата. Рекомендую!
Все поставленные задачи и потребности Виктор выполнил на 5+. Полнейшее понимание и внимание к проблемам заказчика. Мгновенное реагирование и устранение трудносте. Рекомендую всем. Буду и сам обращаться.
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