hardworker

Кирилл Воронин hardworker

 
41 годРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Php+mysql+AJAX+CMS программист, любые скрипты

Область деятельности: Информационные технологии

Предполагаемая должность: Программист

Ожидаемый уровень дохода: 2000 USD в месяц

График работы: удаленная работа

Ваши пожелания к новой работе: Своевременная оплата

Ваши долгосрочные карьерные планы: Достичь больших результатов

Образование

Уровень образования: Высшее

Основное образование:

Сентябрь/2000 - Июнь/2005 Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) Факультет информатики и вычислительной техники, дневное отделение, специальность - программное обеспечение компьютерных систем

диплом

Профессиональный опыт

Сведения о трудовой деятельности:

Сентябрь/2002 - Июнь/2005. Региональный центр информатизации (РЦИ), МИБИФ, gрограммист

(составление модулей, программ

связка отдельных модулей, тест системы)

Английский - читаю, могу объясняться, тех. литература

Свободно работаю с ПК.

Microsoft Windows, Microsoft Office.

Языки программирования: Delphi+Interbase, С/С++, VB.

Языки скриптов: HTML, PHP+mysql, JAVA, javascript, ASP.

Настройка сервера: Apache+php.

СУБД: Sql Server, MS Access, Interbase, BDE.

Разработки:

Отдельные модули к системам, интерпретаторы, лексические анализаторы, интерфейсы, интерфейсы доступа,

сайты под ключ, веб-программирование (php, php+mysql, asp, java, js), веб-дизайн, SEO (продвижение, раскрутка сайта).

Программирование, веб-программирование, веб-дизайн, базы данных,

разработка веб-приложений.

Дополнительные сведения: аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации, умение доводить начатое до конца.

PHPJavascriptMySQLHTMLDelphiApacheAjax
Отзывы заказчиков
aleks732
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Доработать движок ShopCMS
Работал со многими лансерами, но такого ОТЛИЧНОГО отношения к работе и БЕЗУПРЕЧНОГО выполнения поставленных задач - НЕ ВИДЕЛ НИ РАЗУ! Все поставленные задачи выполнялись быстро и по пути исправлялись ляпы и баги разработчиков движка. Рекомендую ВСЕМ - не пожалеете!!! Сам - продолжаю работать с Кириллом по новым проектам и не переживаю за результат.
Могу сказать только одно, Дмитрий - отличный заказчик и человек. Было предоставлено максимальное по точности техническое задание, все решения по необходимости устранения багов принимались в максимально короткие сроки. Полная готовность участия в ходе разработки (обсуждение, консультации). Готовность оплаты за любые доработки, выходящие за рамки проекта. Конкурентные цены за выполняемую работу. Очень оперативный в плане оплаты. Все это о Дмитрии. Приятно было поработать. Продолжаю работать с Дмитрием по новым проектам. Надеюсь на долгое сотрудничество.
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