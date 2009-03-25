hardworker

Область деятельности: Информационные технологии
Предполагаемая должность: Программист
Ожидаемый уровень дохода: 2000 USD в месяц
График работы: удаленная работа
Ваши пожелания к новой работе: Своевременная оплата
Ваши долгосрочные карьерные планы: Достичь больших результатов
Образование
Уровень образования: Высшее
Основное образование:
Сентябрь/2000 - Июнь/2005 Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) Факультет информатики и вычислительной техники, дневное отделение, специальность - программное обеспечение компьютерных систем
диплом
Профессиональный опыт
Сведения о трудовой деятельности:
Сентябрь/2002 - Июнь/2005. Региональный центр информатизации (РЦИ), МИБИФ, gрограммист
(составление модулей, программ
связка отдельных модулей, тест системы)
Английский - читаю, могу объясняться, тех. литература
Свободно работаю с ПК.
Microsoft Windows, Microsoft Office.
Языки программирования: Delphi+Interbase, С/С++, VB.
Языки скриптов: HTML, PHP+mysql, JAVA, javascript, ASP.
Настройка сервера: Apache+php.
СУБД: Sql Server, MS Access, Interbase, BDE.
Разработки:
Отдельные модули к системам, интерпретаторы, лексические анализаторы, интерфейсы, интерфейсы доступа,
сайты под ключ, веб-программирование (php, php+mysql, asp, java, js), веб-дизайн, SEO (продвижение, раскрутка сайта).
Программирование, веб-программирование, веб-дизайн, базы данных,
разработка веб-приложений.
Дополнительные сведения: аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации, умение доводить начатое до конца.