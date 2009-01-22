Модернизация сайта

Требуется оформить абзац текста на странице сайта: http://www.perevedem.ru/ustnii.htm. Абзац ниже по тексту - называется "Перевод телефонных переговоров" (с изображением телефона). Под оформлением подразумевается - сделать так, чтобы эта часть текста бросалась в глаза, т.е. оформить в ...