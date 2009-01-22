Модернизация сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок387 просмотров
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Добрый день!

Ищу человека, который хорошо разбирается в Joomla! и не плохо работает с дизайном.

Задание во вложении)))))

(сайт надо доделать в течении 1-2х недель.)

Прошлый человек, за полторы недели сделал одну страничку, что подпортило все сроки.

15 лет назад
Anna_go
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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