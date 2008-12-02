На сайте www.oxenone.ru 1. Отредактировать верхний модуль (Ja Slideshow), так чтобы при нажатии на текст открывалась страница с полным текстом( и показать мне, как в дальнейшем это делать) 2. Найти и установить модуль обратной связи. (точнее модуль ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
На сайте сделаном на Joomla! в разных местах появляется "синтаксическая" ошибка. Но возможно что это вирус. Хотя ни Касперский, ни Эсет Нод его не находит. проблема в том, что после устранения ошибки, она появляется через ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен баннер интернет-магазина для автофорумов. срок выполнения 3 дня.Баннеры65 заявокЗакрыт15 лет назад
1.Создать логотип для сайта 2.Сделать анимацию (лампочка - включается и выключается) 3.Изменить фон у 10 картинокЛоготипы и Знаки49 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Ищу человека, который хорошо разбирается в Joomla! и не плохо работает с дизайном. Задание во вложении))))) (сайт надо доделать в течении 1-2х недель.) Прошлый человек, за полторы недели сделал одну страничку, что подпортило все сроки.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
Доводка CMS joomla до умаВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Создать раздел News и раздел FAQ. Информацию писать не надо, она уже естьВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Анимированнная шапка сайта и баннер для сайта занимающегося продажей ксенона. Приветствуется люди, работавшие с созданием подобных вещей для автомобильных сайтов.Баннеры37 заявокЗакрыт15 лет назад