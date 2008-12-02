Anna_go

Анна Гайкалова Anna_go

 
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Mik_Die
Михаил 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$18
10 баллов
14 лет назад
Разобраться с модулями на Joomla
Работа была принята оперативно, заказчик все время был на связи для обсуждения возникающих вопросов. С оплатой тоже проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Выполнено все четко и бысро) + мне еще урок настройки модуля провели)
Ответный отзыв
ctrelok
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Устранение неполадок с CMS
Быстро разобрались со всеми проблемами, оплата не заставила себя ждать. Благодарю за сотрудничество и рассчитываю на дальнейшую работу!
Спасибо огромное за помощь. Все сделано быстро и качественно. Да еще и объяснили мне все! В дальнейшем надеюсь на сотрудничество! я бы поставила 20 баллов))))))
Ответный отзыв