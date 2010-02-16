Опыт программирования с 1996 г. (некоммерческое, в основном учебные, конкурсные приложения + фан)
С 2008 г. занимаюсь веб-программированием, версткой.
Знаю языки: Ruby (Ruby on Rails), Javascript (CoffeeScript, jQuery, Prototype, MooTools)
Опыт работы с SQL (mysql, postgres), noSQL (mongo, redis)
Профиль на гитхабе https://github.com/Mik-die
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Заказывал небольшой фикс по компоненту joomla, справился быстро и четко.
Ответный отзыв
Заказчик сам вышел на меня, обрисовал проблему, быстренько приценились, скинул ему поправленный компонент, получил оплату.
$18
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Выполнено все четко и бысро) + мне еще урок настройки модуля провели)
Ответный отзыв
Работа была принята оперативно, заказчик все время был на связи для обсуждения возникающих вопросов. С оплатой тоже проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$6
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Работа по поиску и исправлению ошибки в шаблоне сайта сделана быстро и точно. Все заработало на отлично!
Ответный отзыв
Задача была сформулирована четко, оплата произведена быстро.
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $3000
от 45 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $2000
от 30 дней
нет рейтинга