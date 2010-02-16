Mik_Die

Михаил Mik_Die

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Опыт программирования с 1996 г. (некоммерческое, в основном учебные, конкурсные приложения + фан)

С 2008 г. занимаюсь веб-программированием, версткой.

Знаю языки: Ruby (Ruby on Rails), Javascript (CoffeeScript, jQuery, Prototype, MooTools)

Опыт работы с SQL (mysql, postgres), noSQL (mongo, redis)

Профиль на гитхабе https://github.com/Mik-die

Отзывы заказчиков

alex_sib
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Приватный для Mik_Die
Joomla
Заказывал небольшой фикс по компоненту joomla, справился быстро и четко.
Заказчик сам вышел на меня, обрисовал проблему, быстренько приценились, скинул ему поправленный компонент, получил оплату.
Ответный отзыв
Anna_go
Анна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$18
10 баллов
15 лет назад
Разобраться с модулями на Joomla
Joomla
Выполнено все четко и бысро) + мне еще урок настройки модуля провели)
Работа была принята оперативно, заказчик все время был на связи для обсуждения возникающих вопросов. С оплатой тоже проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Исправить модуль Joomla
Joomla
Работа по поиску и исправлению ошибки в шаблоне сайта сделана быстро и точно. Все заработало на отлично!
Задача была сформулирована четко, оплата произведена быстро.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $3000
от 45 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $2000
от 30 дней
нет рейтинга