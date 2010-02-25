Есть два почти готовых сайтика базирующихся на е107. 1. starsearch.com.ua 2. psyclub.in.ua Необходимо внести некоторые изменения в них и внести наполнение (в один). Список изменений в соответствующих файлах.
Разобраться с модулями на Joomla
На сайте www.oxenone.ru
1. Отредактировать верхний модуль (Ja Slideshow), так чтобы при нажатии на текст открывалась страница с полным текстом( и показать мне, как в дальнейшем это делать)
2. Найти и установить модуль обратной связи. (точнее модуль "Оставьте ваш телефон и мы вам перезвоним" или чтото вроде этого http://www.bestmouse.ru/index.php
3. Порыться в настройках видео-модуля,так чтобы он показывал список видео. ( чтобы при наведении мышки на видео-модуль, снизу выезжал список)
Срок исполнения 1 день
Выбранный исполнитель
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