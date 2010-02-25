Разобраться с модулями на Joomla

На сайте www.oxenone.ru

1. Отредактировать верхний модуль (Ja Slideshow), так чтобы при нажатии на текст открывалась страница с полным текстом( и показать мне, как в дальнейшем это делать)

2. Найти и установить модуль обратной связи. (точнее модуль "Оставьте ваш телефон и мы вам перезвоним" или чтото вроде этого http://www.bestmouse.ru/index.php

3. Порыться в настройках видео-модуля,так чтобы он показывал список видео. ( чтобы при наведении мышки на видео-модуль, снизу выезжал список)

Срок исполнения 1 день