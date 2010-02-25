Разобраться с модулями на Joomla

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Завершен4 заявки251 просмотр

На сайте www.oxenone.ru

1. Отредактировать верхний модуль (Ja Slideshow), так чтобы при нажатии на текст открывалась страница с полным текстом( и показать мне, как в дальнейшем это делать)

2. Найти и установить модуль обратной связи. (точнее модуль "Оставьте ваш телефон и мы вам перезвоним" или чтото вроде этого http://www.bestmouse.ru/index.php

3. Порыться в настройках видео-модуля,так чтобы он показывал список видео. ( чтобы при наведении мышки на видео-модуль, снизу выезжал список)

Срок исполнения 1 день

Joomla
15 лет назад
Anna_go
Анна 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Mik_Die
Михаил 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$18
1 день
Выполнено все четко и бысро) + мне еще урок настройки модуля провели)
Работа была принята оперативно, заказчик все время был на связи для обсуждения возникающих вопросов. С оплатой тоже проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Mik_Die
Михаил 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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