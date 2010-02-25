Скрипт\Макрос для Exel

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок211 просмотров

Задача:

Есть файл выгрузки товаров Экселя.

1) В нем есть ссылки на корень сайта - эти ссылки надо заменить на правильные (дописать в них http://site.ru/)

2) Вставить в этот экселевский файл картинки по этим ссылкам. (вобщем то это и есть главная задача, первый пункт - решение которое я вижу)

15 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

shaddy
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все быстро, сегодня начали сегодня сделали. Учтены все пожелания + макрос унифицирован. Все супер наилучшие рекомендации опытного заказчика. Забыл добавить что Анатолий сработал без предоплаты что не может не радовать.
Хороший, адекватный заказчик, приятно было с ним работать, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

shaddy
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад