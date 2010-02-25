Поддержка, доработка, исправление глюков двух больших порталов. Все подробности по емейл\icq.
Скрипт\Макрос для Exel
Задача:
Есть файл выгрузки товаров Экселя.
1) В нем есть ссылки на корень сайта - эти ссылки надо заменить на правильные (дописать в них http://site.ru/)
2) Вставить в этот экселевский файл картинки по этим ссылкам. (вобщем то это и есть главная задача, первый пункт - решение которое я вижу)
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