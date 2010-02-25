Скрипт\Макрос для Exel

Задача:

Есть файл выгрузки товаров Экселя.

1) В нем есть ссылки на корень сайта - эти ссылки надо заменить на правильные (дописать в них http://site.ru/)

2) Вставить в этот экселевский файл картинки по этим ссылкам. (вобщем то это и есть главная задача, первый пункт - решение которое я вижу)