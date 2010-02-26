Форма заявки на PHP

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки153 просмотра

Нужно из формы обратной связи сделать форму заказа, т.е. добавить нужные поля и сделать в виде анкеты под готовый дизайн.

На почту должно приходить в нормальном структурированном виде.

Срок: вчера.

PHP
15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад
$15
1 день
Все сделано
Приятно было работать с Максимом. Позитивный человек. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад

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