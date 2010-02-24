Модификация JW плейера

Нужен флеш-кодер для модификации JW плейера, чтобы при нажатии на паузу и в конце клипа он считывал XML файл и выводил его содержимое в плейере. Также при клике на плейер (на картинку), в новом окне должен будет открываться заданный url. Таким образом, мы хотим выводить рекламу при нажатии паузы и в конце клипа. Детали во время личного общения. Контакты оставляйте тут.