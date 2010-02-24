Мини платежная система

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок214 просмотров

Добрый день, Уважаемые Фрилансеры!

Необходим скрипт (движок) для мини платежной системы (всё в ТЗ)

Необходимо сверстанный дизайн натянуть на движок + создать скрипт мини платежной системы

Если кого-то заинтересовало - пишите тут свои контактные данные + приблизительно цену и сроки.

15 лет назад
BlAkE
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров