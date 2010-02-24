Добрый день! Товарищи, нужно сделать такую флешку, весьма приблизительная схема которой есть в весьма черновом варианте в приложении. 1. флеш из двух частей: левая - поле для "творчества", правая ...
Мини платежная система
Добрый день, Уважаемые Фрилансеры!
Необходим скрипт (движок) для мини платежной системы (всё в ТЗ)
Необходимо сверстанный дизайн натянуть на движок + создать скрипт мини платежной системы
Если кого-то заинтересовало - пишите тут свои контактные данные + приблизительно цену и сроки.
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