Флеш примочка для сайта

Добрый день!

Товарищи, нужно сделать такую флешку, весьма приблизительная схема которой есть в весьма черновом варианте в приложении.

1. флеш из двух частей: левая - поле для "творчества", правая - инструменты для него.

2. при вводе текста в соответствующие поля справа, он тут же появляется слева "на лету", возможно менять размер, шрифт, цвет шрифта соответсвующими кнопками.

3. дополнительные поля для текста разворачиваются при нажатии на соотвествующую кнопочку

4. мышкой можно двигать появившийся текст в окошке "для творчества" и поворачивать его вокруг оси

5. при нажатии на кнопку "картинка" в правой части окна вместо форм для ввода текста появляется небольая коллекция картинок (возможно имеющая глубину на 1 уровень, например разбивка по категориям: люди, техника, любовь..)

6. при клике на картинку она вставляется в левое поле (туда куда уже введен текст) при этом ее можно двигать мышкой, поворачивать и растягивать/сжимать/обрезать. Можно выбрать сразу несколько картинок таким же образом.

7. возможна вставка изображения, загружаемого пользоватлем, при использовании кнопки "обзор" при этом можно работать с ней так же как и с обычными картинками

8. при нажатии на кнопку "рисунок" (в черновике - "Фото") появляются инстументы для рисования: несколько типов кистей на выбор, разные цвета, прозрачность и размер.

9. также должна быть кнопка отмены, способная отменить любое количество сделанных действий.

10. должна быть возможность выбора цвета фона поля для "творчества", но набор цветом может быть ограничен другими общими параметрами (опредляющимися прямым выбором пользователя)

11. любой элемент может выходить за границы области (например при перетаскивании мышкой) но при этом часть, оказавшаяся за границей - не показывается.

Простая очередность - слой тем выше, чем позже он был введен.

После всего этого можно нажать на кнопку и отправить в качестве рисунка по почте.