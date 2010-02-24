Строительный сайт - выбираю CMS

Дизайн будет позднее, но все будет примерно так же http://molot.kz/

дизайн будет также в светлых тонах, резиновый

верстку надо будет выполнить кросбраузерно, дивами и валидно с настройкой на движок

функционал один в один как тут http://molot.kz/

ВНИМАНИЕ: предлагайте CMS, показывайте свои работы, говорите цену

выбирать исполнителя буду по удобству движка

стучать в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)